Навального предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Профессор университета Ратгерс в США утверждает, что оппозиционера на получение премии выдвинули "ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией".

Российский оппозиционер Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Об этом в Facebook написал профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев.

По его словам, Навального на получение престижной премии выдвинули "ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией".

"Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые", – написал Ерофеев.

Он отметил, что среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее негативно относился к деятельности оппозиционера, но теперь изменил свое отношение к нему

В комментарии телеканалу "Дождь" ученый заявил, что идея выдвинуть Навального не нова, но в связи с последними событиями она стала особенно актуальной. Он не назвал фамилии профессоров, принявших участие в инициативе, но заверил, что среди них есть "большие люди".

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки.