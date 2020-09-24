Трамп о результате выборов: Никакой передачи власти не будет

Президент США Дональд Трамп очередной раз избежал прямого ответа на вопрос, передаст ли он мирно власть после выборов в случае проигрыша. Об этом сообщает CNN.

"Мы посмотрим, что произойдет", – сказал Трамп, отвечая на поставленный вопрос.

Свое нежелание гарантировать мирную передачу власти Трамп объясняет обеспокоенностью процессом голосования по почте. По его мнению, это может привести к фальсификации результатов выборов.

"Голосование по почте – это катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно", – сказал Трамп.

При этом глава Белого дома выразил уверенность, что останется на президентском посту на второй срок.

"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", – заявил американский лидер.

После такого заявления конкурент Трампа от демократов Джо Байден выразил свое возмущение, передает The Hill.

"Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он (Трамп) говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю даже, что и сказать", – сказал Байден.

Напомним, Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, заявил, что никогда больше не обратится к ним с речью, если проиграет президентские выборы в ноябре.