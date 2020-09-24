Южная Корея обвинила КНДР в убийстве своего чиновника

Южная Корея обвинила власти КНДР в похищении и убийстве своего чиновника – сотрудника Министерства морского и рыбного хозяйства, который проводил инспекцию вблизи границы. Об этом сообщает Reuters.

47-летний южнокорейский чиновник исчез с борта катера 21 сентября, причем, на борту осталась его обувь. В Минобороны Южной Кореи сделали вывод, что он пытался уплыть от какой-то опасности, но его обнаружил северокорейский патруль.

Южнокорейские военные заявили, что мужчину допросили в 38 км от места исчезновения, а затем, "по приказу высшего командования", его казнили.

В Южной Корее заявили, пишет издание, что мужчина был застрелен, затем его тело облили горючей смесью и подожгли.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Южной Корее ранее заявлял, что военные КНДР получили приказ "стрелять на поражение" во всех, кто приближается к границе, чтобы предотвратить проникновение в страну коронавируса. Вероятно, по этой причине тело мужчины сожгли.

Южная Корея заявила, что это убийство является "преступлением против человечности", и призвала Северную Корею принести извинения и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Официальный Пхеньян все обвинения отвергает.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти КНДР дали военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе с Китаем на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.