1,1 млн долларов. Нобелевская премия в этом году станет на 11% ценнее, чем в прошлом

Нобелевский фонд объявил об увеличении денежного приза премии в каждой категории на 1 млн шведских крон, до 10 млн (1,1 млн долларов по текущему курсу).

Решение о повышении стало возможным потому, что финансовое состояние фонда сейчас "очень стабильное", сказал его исполнительный директор Ларс Хейкенстен шведскому изданию Dagens industri. У фонда есть намерение постепенно повышать призовую сумму, поскольку это важно не только для поддержки ученых, но и для укрепления престижа самой Нобелевской премии на фоне других премий. Ряд премий уже сравнялись с нобелевской по величине призовых, а некоторые – превзошли ее.

Призовой фонд Нобелевской премии не является фиксированным, он меняется в зависимости от финансовой ситуации. В 2012 году, когда Хейкенстен стал главой Нобелевского фонда, была запущена программа сокращения издержек, и призовой фонд был снижен на 20% – с 10 млн до 8 млн крон. В 2017 году он был увеличен до 9 млн крон, а теперь – до 10 млн, то есть вернулся на уровень 2011 года. Однако в долларовом эквиваленте он тогда составлял 1,43 млн.

Напомним, из-за пандемии коронавируса вручение Нобелевской премии 2020 года пройдет онлайн.

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию направил российский писатель Сергей Комков.