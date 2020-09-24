Джек Ма, основатель интернет-гиганта Alibaba, больше не самый богатый китаец

После недавнего снижения котировок компании Alibaba состояние 56-летнего Джека Ма сократилось до $56,7 млрд, подсчитал Bloomberg.

Состояние же 65-летнего Чжун Шаньшаня, основателя и совладельца Nongfu Spring, крупнейшего производителя бутилированной воды и напитков, а также производителя вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy выросло до $58,7 млрд. В результате Чжун стал не только самым богатым китайцем, но и вторым по размеру состояния жителем Азии после индийца Мукеша Амбани ($85 млрд), владельца Reliance Industries, и 17-м – в мировом рейтинге.

Чжун Шаньшань основал Nongfu Spring в 1996 году. В начале сентября она успешно провела IPO на Гонконгской фондовой бирже – в первый же день торгов ее котировки взлетели на 54%, рыночная капитализация достигла $48 млрд. Чжуна в Китае называют "Lone Wolf" ("Волк-одиночка").

Bloomberg считает, что вскоре Ма может вернуться на первое место среди китайских миллиардеров, которое он занимал большую часть последних шести лет после того, как Alibaba стала публичной в США.

Отметим, в июне Ма ненадолго уступал первенство Ма Хуатэну, основателю и генеральному директору другого китайского интернет-гиганта – Tencent Holdings, который является крупнейшим разработчиком игр в Китае.

Напомним, Джек Ма в ходе дискуссии с Илоном Маском на Конференции об искусственном интеллекте в Шанхае заявил, что развитие технологий в течение 20–30 лет позволит людям жить дольше и работать меньше: 3 дня в неделю по 4 часа в день. "Я не думаю, что в будущем нам будет требоваться много рабочих мест", — сказал бизнесмен.