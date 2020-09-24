Пока Навальный был в коме, на его квартиру наложили арест

За то время, пока лидер российской оппозиции Алексей Навальный находился в коме, на его квартиру и счета в России наложили арест.

Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея", – сообщила Ярмыш.

Представительница Навального отметила, что арест на его имущество был наложен по иску компании "Московский школьник". Фирму связывают с ресторатором Евгением Пригожиным, компания которого занималась в России питанием высших лиц государства. В связи с этим в российских СМИ Пригожина часто называют "поваром Путина".

Скриншот: Twitter / Kira_Yarmysh

В 2018 году организация Навального "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовала расследование о вспышке дизентерии в школах и детских садах Москвы. Расследователи ФБК пришли к выводу, что инцидент произошел из-за некачественного питанием, которое поставила компания Пригожина.

В октябре прошлого года суд взыскал с продюсера "Навальный LIVE" Любви Соболь, а также с самого Алексея Навального и с его Фонда почти 88 млн рублей в пользу "Московского школьника".

Напомним, 27 августа, Навальный находился берлинской клиники "Шарите" в состоянии искусственной комы, откуда был выписан только в среду, 23 сентября, проведя в целом на больничной койке 32 дня.