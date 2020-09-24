Спустя 17 лет моратория Казахстан окончательно отменил смертную казнь

Республика Казахстан присоединилась к Международному пакту, которым отменяется смертная казнь. Пакт был принят Генеральной ассамблеей ООН еще в декабре 1989 года.

Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Казахстана в четверг, 24 сентября.

В частности, Второй Факультативный протокол к Международному договору "о гуманизации уголовного законодательства" был подписан в среду, 23 сентября, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым.

"С целью защиты фундаментального права на жизнь и достоинство человеческой личности, принято решение о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", – сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сообщается также, что процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу МИД Казахстана начал еще декабре 2019 года, по указу Токаева. Данная инициатива вошла в первый пакет политических реформ РК.

Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено в 2003 году. Мораторий на расстрелы, начиная с 1 января 2004 года ввел своим указом указом президента РК Нурсултаном Назарбаевым.

Последний приговор о смертной казни был приведен в исполнение еще до объявления моратория в отношении 12 человек в 2003 году. В Казахстане казнь осуществлялась посредством расстрела. До введения моратория в стране было исполнено 536 смертных приговоров.