79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на его официальном сайте.

79-летний бывший глава государства самоизолировался. Повода для беспокойства нет, говорится в сообщении. Политик продолжает работать удаленно.

Недавно также стало известно, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. В настоящий момент он госпитализирован в инфекционный госпиталь.

В Казахстане, согласно последним данным, выявлено 15 542 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9902 человека, умерли 97 человек.

Нурсултан Назарбаев был главой Казахстана с 1990 года. В марте 2019 года он заявил, что уходит в отставку с поста главы государства, но останется главой Совета безопасности Казахстана.

Как ранее сообщал Фокус: