Глава Минздрава Казахстана заболел COVID-19

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится в больнице.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно", – заявил Биртанов.

По его словам, в ряде регионов Казахстана наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ.

"Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19. Поэтому я настоятельно прошу всех казахстанцев соблюдать "личный карантин". Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике", – сказал министр.

В Казахстане подтверждено 14,4 тыс. случаев инфицирования, выздоровели 9,1 тыс. умерли 73 человека.

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