Президент Гондураса и его супруга заразились коронавирусом

51-летний президент уточнил, что у него заболевание протекает в легкой форме

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его жена Ана Гарсия заразились коронавирусом. Об этом сообщает Republica.

"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражен коронавирусом", – рассказал президент.

Он добавил, что врачи прописали ему покой, однако он продолжит работать удаленно. 51-летний президент уточнил, что у него заболевание протекает в легкой форме, он уже начал принимать медикаменты и чувствует себя лучше. У супруги, по его словам, коронавирус протекает бессимптомно.

Кроме того, коронавирус выявили у двоих его сотрудников, которые также проходят лечение.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Гондурасе заразились 9 656 человек, умерли 330 человек.

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