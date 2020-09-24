Разработчики приложений создали коалицию для борьбы с монополизмом Apple

Членами Coalition for app fairness (Коалиция за справедливость приложений) стали компании, чьи приложения загружаются через магазин приложений App Store, поэтому при покупках в этих приложениях их владельцы должны отчислять Apple 30% комиссионных.

Значительная часть участников коалиции уже судится с Apple по разным причинам. Их же общие претензии таковы:

налог 30% на любые платежи, проходящие через App Store, во много раз больше, чем комиссии других платежных систем;

отсутствие альтернативных способов дистрибуции приложений для платформы iOS;

использование компанией своего доминирующего положения для продвижения собственных продуктов.

В настоящее время в коалицию входят 13 компаний, и они активно приглашают присоединяться к ним.

Напомним, аналогичную борьбу уже давно ведет основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров. Недавно он призвал пользователей отказаться от установки приложений из App Store.