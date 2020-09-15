Презентация Apple 2020. Впервые за 9 лет – без нового iPhone, – СМИ

15 сентября в 20:00 начнется ежегодная презентация новинок компании Apple. Однако анонс линейки смартфонов iPhone 12 может не состояться. Как пояснило издание Financial Times, пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок компании и на мероприятии под названием Time Flies Apple продемонстрирует свои аксессуары и другое оборудование, включая шестую версию Apple Watch, новый iPad Air и, возможно, накладные наушники под названием AirPods Studio. Предположительно будет анонсирован и трекер потерянных предметов AirTags.

Вместо привычного живого показа продуктов трансляция будет представлять видеозапись, большая часть которой была записана заранее, считают журналисты CNBC. Генеральный директор Apple Тим Кук собирается выступать перед пустым залом.

«Хотя исторически Apple анонсировал новую линейку iPhone в это время года, в этот раз ожидается, что запуск iPhone будет отложен и мероприятие будет сосредоточено на iPad и Apple Watch», - цитирует письмо аналитика JPMorgan Самика Чаттерджи.

Ранее сообщалось, что Apple проведет презентацию новых моделей iPhone в октябре. В конце месяца появится iPhone 12 с поддержкой 4G, а в ноябре – с 5G. Ожидается, что компания выпустит четыре новых смартфона серии, которые будут иметь дисплеи ProMotion с диагональю 6,1 или 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Модуль основной камеры будет иметь четыре датчика со сканером LiDAR.