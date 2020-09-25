Ким Чен Ын извинился перед Южной Кореей за убийство чиновника, – СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее за "отвратительный инцидент" с участием своих пограничников, приведший к убийству южнокорейского чиновника.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

Издание пишет, что в своем послании Ким Чен Ын заявил, что "очень сожалеет" об инциденте и "понимает, что сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев".

Накануне Южная Корея обвинила власти КНДР в похищении и убийстве своего чиновника – сотрудника Министерства морского и рыбного хозяйства, который проводил инспекцию вблизи границы. Южнокорейские военные заявили, что мужчину схватил северокорейский патруль, его допросили, а затем, "по приказу высшего командования", казнили. Его тело облили горючей смесью и подожгли.

В КНДР заявили, что провели свое расследование и отрицают, что тело убитого было сожжено. Согласно расследованию, 47-летний сотрудник рыболовного контроля Южной Кореи "незаконно" пересек границу, пытался бежать и был застрелен пограничниками, которые произвели более 10 выстрелов с расстояния 40-50 метров. Его тела, как утверждается, не нашли.

В послании также содержатся заверения, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных "отвратительных инцидентов".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти КНДР дали военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе с Китаем на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.