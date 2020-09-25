Двое британцев сорвались со скалы и разбились насмерть, когда их фотографировал друг

Кроме того, в больницу попал и парень, который фотографировал друзей, поскольку у него после их смерти случился шок.

Об этом сообщает Metro.

Трагедия случилась совершенно внезапно: 25-летний Дэниел Ми и 20-летний Джейден Долман из Великобритании ради эффектного селфи решили сфотографироваться на обрыве скалы на испанском курорте Аликанте.

Трое друзей за несколько минут до трагедии

Но в определенный момент они не удержали равновесие и упали вниз прямо на глазах у друга Льюиса Хиггинса. Парни упали с девятиметрового утеса.

"Дэниел обнял Джейдена. Я увидел их обоих у перил, потом они упали. Они не прыгали через них, а обнимались и потеряли равновесие", – рассказал о последних секундах их жизни Хиггинс.

Перед тем, как взобраться на опасную высоту, они встретили полицейского, который предупредил их об опасности, но они не обратили на слова копа никакого внимания. В результате двое молодых парней сорвались вниз.

Напомним, в Индии юноша сорвался вниз со скалы водопада Гокак в штате Карнатака, когда попытался сделать селфи.