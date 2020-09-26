50 тысяч литров. В Испании затопило красным вином целый завод

В испанском поселка Вильямалеа местный винодельческий завод затопило собственным вином, сообщает Ladbible.

Винодельня потеряла целых 50 тысяч литров вина из-за повреждения емкости, которая использовалась для хранения напитка. На душераздирающих кадрах выше видно, как вино выливается из огромного металлического чана и льется по всей территории завода. Пострадавших, кроме самого напитка, нет.

Работникам ничего не осталось, кроме как снимать произошедшее на видео.

Это не первый подобный случай в истории виноделия. В 2018 году в Италии взорвалась цистерна с просекко.

Напомним, 25 сентября виноградари и виноделы Украины получили свой праздник. Ежегодно во второе воскресенье ноября будет отмечаться День виноградаря и винодела.