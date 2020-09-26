Онлайн-трансляция белорусских телеканалов была прервана роликами избиения протестующих

Вечером, 26 сентября, онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканалах Беларуси прервалась роликами об избиении протестующих. Об этом сообщает TUT.BY.

Так, на сайтах "Беларусь 1" и ОНТ, а также на сайте Белтелерадиокомпании внезапно прервалась трансляция интервью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Пиневич в своем интервью рассказывал о заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Но на экранах внезапно появились ролики о разгоне и задержаниях протестующих. Ролики были нарезаны из кадров телеканала "Настоящее время", Telegram-канала Nexta, Onliner.

В это же время, в Telegram-канале Кибер-Партизаны появилось сообщение по поводу прерванной трансляции.

"Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы", – говорилось в сообщении.