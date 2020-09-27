Новый виток войны. Азербайджан и Армения снова перешли к открытым боевым действиям

О новом обострении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабазе сообщили в МИД Армении.

"Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана", – подчеркнули в ведомстве, добавив, что Ереван возложил "всю ответственность за последствия агрессии" на Азербайджан.

Министр иностранных дел Армении находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта.

Армия обороны непризнанной республики "успешно противостоит атакам противника", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Как уточнила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, сбиты 2 азербайджанских вертолета и 3 беспилотных летательных аппарата, а также подбиты 3 танка. В Баку подтвердили, что был сбит один вертолет. Его экипаж жив.

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Также она опубликовала видео с поля боя, на котором видно, как горит военная техника Азербайджана.

В связи с этим азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию по всему фронту, в ходе которой на разных направлениях были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений ПВО Армении.

Местных жителей просят "укрыться в убежищах, не выходить на улицы, пока противник продолжает артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов". Данных о количестве жертв и пострадавших пока нет.

Напомним, столкновения на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Предыдущее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло весной 2016 года и получило название Четырехдневной войны.

В феврале 2017 года также произошли столкновения между Азербайджаном и Арменией в зоне карабахского конфликта.

История вопроса

Армения и Азербайджан на протяжении уже 30 лет находятся в состоянии перманентной войны. В 1991 году Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах) – армянский анклав на территории Азербайджана, объявила о независимости. Баку решил взять регион под свой контроль с помощью военной силы, но за него заступился Ереван. Полномасштабная война между странами велась до 1994 года, когда при посредничестве РФ в Бишкеке было заключено перемирие. В последующие годы оно неоднократно нарушалось. Конфликт на этнической почве усиливает и религиозный фактор – азербайджанцы преимущественно мусульмане, а армяне – христиане.