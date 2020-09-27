Американец нашел в национальном парке Арканзаса "стекляшку", которая оказалась алмазом 9,07 карата

33-летний Кевин Кинард посетил с друзьями парк "Кратер алмазов" в штате Арканзас и нашел там блестящий камень, который, после его проверки специалистами, оказался алмазом 9,07 карата. Это второй по массе драгоценный кристалл, найденный в этом месте с 1972 года.

Об этом сообщает CNN.

"Все, что было похоже на кристалл, я клал себе в сумку. Он блестел и показался мне интересным. Я думал, что это просто стекло", – сказал позже Кинард.

Сначала мужчина даже не хотел отдавать находку на проверку сотрудникам парка. Но все таки, после нескольких часов дальнейших поисков, он с друзьями остановился возле Центра находок алмазов, расположенном в этом парке.

Читайте также: В Африке нашли огромный алмаз размером с мячик для гольфа

Как выяснилось, найденная "стекляшка" – второй по величине алмаз, найденный в парке с 1972 года.

"Честно, я расплакался, когда мне сказали. Я был в полном шоке", – сказал мужчина.

Находку он планирует назвать "Бриллиант дружбы Кинарда".

"Он (алмаз) весит 9,07 карата, а нашел я его 9/7 (7 сентября). Это уникальный случай", – сказал Кинард.

ЭТО ВАМ НЕ КАРТОШКА. Кратер алмазов привлекает любителей покопаться в земле / Фото: Doug Wertman

Национальный парк "Кратер алмазов" в штате Арканзас — это территория площадью 369 га, где можно найти алмазы, лежащие прямо на поверхности. Парк был открыт в 1906 году и с тех пор там нашли более 75 тысяч алмазов.

Карат — единица измерения массы, которую используют для драгоценных камней. Карат составляет 200 мг.

Напомним, на шахте горнодобывающей компании Gem Diamonds в небольшом африканском государстве Лесото найден один из крупнейших алмазов этого года – размером с мяч для гольфа и массой в 442 карата.