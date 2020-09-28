Эрдоган выступил с новым заявлением о Карабахе: Пора положить этому конец

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новым заявлением о ситуации в Нагорном Карабахе на Симпозиуме по международному морскому праву и Восточному Средиземноморью, сообщает Hurriyet.

"Армения должна покинуть захваченные территории. Пора положить конец кризису в Нагорном Карабахе", - заявил турецкий президент, - "Азербайджан ждет расплаты за все и вынужден сам решать свои проблемы". Также Эрдоган заметил, что Минская группа ОБСЕ, во главе которой находятся США, Россия и Франция, решает этот вопрос уже 30 лет: "Они сделали все, чтобы его не решить. А теперь учат уму-разуму, иногда и угрожают", - сказал глава Турецкой Республики.

Также Эрдоган отрицает турецкое присутствие в этом конфликте: "Разве там есть Турция? Турецкие солдаты? Те, кто это говорят, отправляют нагруженные оружием фуры на наш юг".

Напомним, ранее Россия призвала остановить военные действия в Нагорном Карабахе. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что сейчас не время искать виновных в обострении ситуации.