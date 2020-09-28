В Румынии мэром города избрали покойника. Кандидат умер за 10 дней до выборов

57-летний Ион Алиман выдвигался на третий срок от Партии социал-демократов (PSD). Однако незадолго до выборов он заразился коронавирусом, а 17 сентября умер от осложнений в больнице Бухареста. Об этом сообщает румынское "Радио Свобода".

Однако даже смерть не помешала чиновнику в третий раз победить на выборах. Обогнав соперников из "Партии народного движения" и "Альянса либералов и демократов за Европу", он получил 1020 голосов из 1600.

В начале сентября у 57-летнего Иона Алимана диагностировали COVID-19. После госпитализации его состояние ухудшилось. Обследования показали, что у мужчины к тому же был гепатит, который и стал причиной смерти на фоне заражения коронавирусом.

После объявления результатов избиратели посетили могилу Алимана, чтобы поздравить посмертно избранного мэра и почтить его память/ фото: news4jax.com

В связи со смертью победителя, голосование проведут повторно. До этого обязанности городского головы будет исполнять заместитель.

Курьезные случаи на выборах не редкость. В конце сентября на выборах в Костромской области России победила уборщица, проработавшая почти пять лет в городской администрации. Она приняла участие в выборах, поскольку ее об этом попросил бывший градоначальник. В ходе голосования сельчане отдали уборщице 84 голоса, а уже знакомому кандидату, который на должность главы поселения баллотировался повторно — 46.