В Румынии мэром города избрали покойника. Кандидат умер за 10 дней до выборов
Мэром румынского города Девеселу избрали бывшего градоначальника, который скончался за 10 дней до выборов от осложнений коронавируса. Его фамилию просто не убрали из списков претендентов на должность мэра.
57-летний Ион Алиман выдвигался на третий срок от Партии социал-демократов (PSD). Однако незадолго до выборов он заразился коронавирусом, а 17 сентября умер от осложнений в больнице Бухареста. Об этом сообщает румынское "Радио Свобода".
Однако даже смерть не помешала чиновнику в третий раз победить на выборах. Обогнав соперников из "Партии народного движения" и "Альянса либералов и демократов за Европу", он получил 1020 голосов из 1600.
В начале сентября у 57-летнего Иона Алимана диагностировали COVID-19. После госпитализации его состояние ухудшилось. Обследования показали, что у мужчины к тому же был гепатит, который и стал причиной смерти на фоне заражения коронавирусом.
После объявления результатов избиратели посетили могилу Алимана, чтобы поздравить посмертно избранного мэра и почтить его память/ фото: news4jax.com
В связи со смертью победителя, голосование проведут повторно. До этого обязанности городского головы будет исполнять заместитель.
Курьезные случаи на выборах не редкость. В конце сентября на выборах в Костромской области России победила уборщица, проработавшая почти пять лет в городской администрации. Она приняла участие в выборах, поскольку ее об этом попросил бывший градоначальник. В ходе голосования сельчане отдали уборщице 84 голоса, а уже знакомому кандидату, который на должность главы поселения баллотировался повторно — 46.