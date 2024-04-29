Украинка вывозила женщин "на экскурсию" в Румынию: они оказались в рабстве (фото)

В прокуратуре сообщили, что двух жертв удалось вернуть. По данным следствия, в Бухаресте они ухаживали за родственниками "предпринимательницы" и оформляли для нее выплаты.

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56-летняя жительница Одесской области организовала нелегальный "бизнес" — канал торговли людьми в форме трудовой эксплуатации. Деталями 29 апреля поделились в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Жертвами обмана становились женщины "с уязвимым состоянием и с низким социальным уровнем жизни". Они попадали в трудовое рабство в Румынии.

Доказательства по делу о торговле людьми Фото: Одесская областная прокуратура Доказательства по делу о торговле людьми Фото: Одесская областная прокуратура

По данным следствия, злоумышленница ограничивала украинок в передвижении и "склоняла к сотрудничеству". В частности, жертвы были вынуждены обращаться в госорганы для оформления помощи для беженцев. Документы и деньги у них отбирала "предпринимательница".

Дома у женщины нашли румынские документы на выплаты пострадавшим, мобильные телефоны и сим-карты, банковские карты и наличные. Жительницу Одесской области задержали, сообщив ей о подозрении в торговле людьми.

Доказательства по делу о торговле людьми Фото: ГПСУ Доказательства по делу о торговле людьми Фото: Одесская областная прокуратура

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры уточнила, что задержанная отправляла своих жертв в Бухарест — под видом поездки на экскурсию. Там женщины под принуждением выполняли хозяйственные работы, ухаживали за родственниками "бизнесвумен" и оформляли социальную помощь. Двух украинок удалось вернуть из-за границы.

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