Українка вивозила жінок "на екскурсію" в Румунію: вони опинились в рабстві (фото)

У прокуратурі повідомили, що двох жертв вдалося повернути. За даними слідства, у Бухаресті вони доглядали за родичами "підприємиці" та оформлювали для неї виплати.

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Жертвами обману ставали жінки "з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя". Вони потрапляли у трудове рабство в Румунії.

Докази за справою про торгівлю людьми Фото: Одеська обласна прокуратура Докази за справою про торгівлю людьми Фото: Одеська обласна прокуратура

За даними слідства, зловмисниця обмежувала українок у пересуванні та "схиляла до співпраці". Зокрема, жертви були змушені звертатись у держоргани для оформлення допомоги для біженців. Документи та гроші у них відбирала "підприємиця".

Вдома у жінки знайшли румунські документи на виплати постраждалим, мобільні телефони та сім-карти, банківські картки та готівку. Жительку Одеської області затримали, повідомивши їй про підозру у торгівлі людьми.

Докази за справою про торгівлю людьми Фото: ДПСУ Докази за справою про торгівлю людьми Фото: Одеська обласна прокуратура

Пресслужба Одеської обласної прокуратури уточнила, що затримана відправляла своїх жертв у Бухарест — під виглядом поїздки на екскурсію. Там жінки під примусом виконували господарські роботи, доглядали за родичами "бізнесвумен" та оформлювали соціальну допомогу. Двох українок вдалося повернути з-за кордону.

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