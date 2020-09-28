Производство самосвалов БелАЗ может переехать из Беларуси в Россию

На территории Российской Федерации прорабатывается возможность производства самосвалов БелАЗ. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает агентство БЕЛТА.

По его словам, такое предложение сделала белорусская сторона. "Мы взяли это в активную проработку", – сказал Евтухов. Ранее инициативу по созданию производства в России карьерных самосвалов БелАЗ уже обсуждали министры промышленности Беларуси и РФ.

Напомним, в Беларуси с 9 августа не утихают акции протеста и забастовки. Рабочие "Белорусского автомобильного завода" (БелАЗ) в городе Жодино под Минском также принимали участие в митингах и забастовках.

Производство БелАЗа в основном ориентировано на экспорт. При этом Россия является крупнейшим покупателем карьерных самосвалов БелАЗ.

Внешняя торговля Беларуси и России в 2019 году

Напомним, нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич 28 сентября, улетела в Германию. Об этом заявила помощник писательницы Татьяна Тюрина, уточнив, что отъезд не связан с возбуждением уголовного дела против членов Координационного совета.