В Армении сообщили о начале широкомасштабного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе

Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха, где идут ожесточенные бои. Об этом написал на своей странице в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Наступление ведется в долине Аракса и на участке Матагис-Талыш. "Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха. – Ред.) успешно отражает все атаки и натиски, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", – сообщил Ованнисян.

Читайте также: Армения работает над планами эвакуации населения Нагорного Карабаха

По его словам, уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито свыше 370 военнослужащих. "У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество раненых средней тяжести и тяжелораненых солдат составляет 35%", – пишет представитель Минобороны Армении.

Азербайджанская сторона пока не комментирует эту информацию.

Между тем, как сообщает ТАСС, кабмин Армении запретил выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.