Нагорный Карабах могут объявить независимым, — премьер Армении Пашинян

По словам главы Армении, конфликт может выйти за пределы Кавказского региона, если в него втянется Турция.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", – сказал Пашинян.

Он добавил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией может выйти за пределы Кавказского региона и призвал мировое сообщество не допустить вмешательства Турции.

"Война может выйти за пределы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить втягивания Турции в конфликт", – сказал Пашинян.

Он подчеркнул серьезность возникшей ситуации, которая может иметь самые непредсказуемые последствия, вплоть до широкомасштабной войны на Южном Кавказе.

Как передает Спутник, заместитель командующего армией обороны Карабаха заявил о серьезных потерях со стороны Азербайджана. По его словам, за считанные часы боев подбиты около 30 танков и БМП азербайджанских Вооруженных сил, сбиты около 20 ударных и разведывательных беспилотников и три вертолета.

По информации министерства обороны Нагорного Карабаха, в ходе обострения ситуации в регионе погибли 16 человек, а сотни получили ранения.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии раненых.

Нагорно-Карабахская республика или республика Арцах была создана после референдума в 1991 году, Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, военным удалось взять под контроль часть территории Нагорного Карабаха (Арцаха): шесть сел в Физулинском и Джабраильском районе и прилегающие высоты.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.

Парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения и передал МВД полномочия об объявлении комендантского часа.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к активным боевым действиям, которые продолжались до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но фактически конфликт был заморожен, между сторонами время от времени возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.