Военное положение и комендантский час: в Баку готовятся решить "историческую задачу" Карабаха

Тем временем, на заседании Совета безопасности Азербайджана президент Ильхам Алиев заявил, что урегулирование конфликта в Карабахе является "исторической задачей Азербайджана", и, что Баку не согласится на "половинчатое решение", сообщает ВВС.

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", – сказал Алиев, который утвердил постановление парламента.

Известно, что военное положение коснется нескольких регионов страны, а комендантский час будет введен в ряде городов, включая столицу Азербайджана Баку.

Ранее о введении военного положения и начале всеобщей мобилизации объявила Армения. Под призыв попадают все мужчины в возрасте до 55 лет.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны - участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, военным удалось взять под контроль часть территории Нагорного Карабаха (Арцаха): шесть сел в Физулинском и Джабраильском районе и прилегающие высоты.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к активным боевым действиям, которые продолжались до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но фактически конфликт был заморожен, между сторонами время от времени возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.