Статистика коронавируса в мире на 29 сентября: Индия стала лидером по росту числа заболевших

По данным на утро вторника, 29 сентября за минувшие сутки в мире обнаружили 230 547 новых больных коронавирусом. В предыдущие сутки этот показатель равнялся более чем 258 тысячам.

Согласно данным с сайта Worldometers, больше всего новых случаев заражения Covid-19 подтвердили в Индии, США и Бразилии. На четвертом и пятом местах по темпам распространения болезни – Аргентина и Россия.

Число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 1 миллиона 6 тысяч 129-ти человек. Больше всего смертей зафиксировано в Индии, Бразилии и Аргентине.

Таким образом за последнюю неделю Индия по показателям заражаемости и смертности от Covid-19 подвинула с первого места США, а вместе с крупнейшими странами Южной Америки, судя по статистике, и вовсе грозится выбить Штаты из ТОП-3.

Таблица: Worldometers.info

По числу заразившихся Украина за сутки опустилась в списке стран с 15-го на 16-е место, при этом продолжая занимать 33-ю позицию по общему числу жертв за время пандемии – 3 996 умерших.

Напомним, в понедельник, 28 сентября количество заболевших Covid-19 в Украине превысило 200 тысяч человек, а общее число умерших от коронавируса в мире перевалило за отметку в один миллион человек.