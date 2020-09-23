Польская компания Biomed заявила о создании первого в мире лекарства от Covid-19

Фармацевты из Люблина заверяют, что Польша станет первой страной с лекарством от коронавируса.

Польская фармацевтическая компания Biomed сообщила о создании первого в мире лекарства от коронавируса, которое основано на плазме крови людей, излечившихся от Covid-19.

"Предварительные исследования подтверждают эффективность препарата", – с таким заявлением выступили в среду, 23 сентября представители "Biomed Lublin" и Сената Польши на пресс-конференции в Люблине, передает "Business Insider".

Выступающие заверили, что "если все пойдет по плану, то через несколько месяцев Польша станет первой страной в мире, которая получит эффективный препарат, нейтрализующий коронавирус, сделанный из плазмы выздоравливающих".

Председатель правления компании Марцин Пируг заявил, что на сегодняшний день к клиническим исследованиям готовы уже более трех тысяч ампул иммуноглобулина против SARS-CoV-2.

В материале сообщается, что производство препарата началось еще 18 августа, а для изготовления указанной партии было использовано 150 литров крови лиц, излечившихся от коронавируса. Отмечается, что больше всего ее сдали шахтеры из Силезского угольного бассейна.

Руководство фармацевтической компании попросило граждан, которые вылечились от коронавируса, сдавать свою кровь, так как производство лекарства невозможно без их плазмы.

Сенатор Гжегож Челей подчеркнул, что препарат от Covid-19 пока не имеет названия, и поэтому граждане Польши могут предложить свои варианты. По его словам использование крови выздоровевших было одобрено ВОЗ и Минздравом Польши.

После успешных клинических исследований лекарства могут быть допущены к реализации в ускоренном "эпидемиологическом" режиме, однако до того, как они поступят в аптеку, может пройти еще много времени.

На днях глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что в настоящее время порядка 200 вакцин от коронавируса по всему миру проходят доклинические испытания.