В мире сейчас испытывают около 200 вакцин от коронавируса, - ВОЗ

Значительная часть из них не пройдет испытания.

Около 200 вакцин от коронавируса в настоящее время проходят клинические и доклинические испытания. Об этом сказал в ходе онлайн-брифинга глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, практика показывает, что далеко не всегда лекарства или вакцины успешно проходят испытания. Он уверен, что так будет и сейчас.

Данные обо всех вакцинах-кандидатах собирает программа COVAX Facility. Гебрейесус считает, так как вакцин в мире разрабатывается множество, особенно важно, чтобы государства к присоединились к этой программе.

COVAX Facility создана ВОЗ совместно с GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации). На 21 сентября к ней присоединилось 156 стран, включая 27 стран Евросоюза, Норвегию, Исландию и Великобританию.

В состав участников COVAX Facility не входят Россия, Китай и США.

Напомним, считается, что COVAX Facility обеспечит странам доступ к портфелю потенциальных вакцин, чтобы гарантировать, что их граждане быстро получат те из них, которые будут сочтены эффективными.

ВОЗ заявляет, что даже правительства, заключающие свои сделки с производителями вакцин, выиграют от присоединения к COVAX, потому что они получат резервные вакцины на случай, если те, которые производятся в рамках двусторонних сделок, не дадут результата.