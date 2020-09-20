Пандемия не будет длиться вечно и закончится в 2022 году, – Билл Гейтс

Американский предприниматель считает, что специалисты добились значительных успехов в разработке вакцины от коронавируса.

Американский предприниматель, общественный деятель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что верит в то, что США вернутся к нормальной жизни летом 2021 года, а пандемия коронавируса "не будет длиться вечно" и закончится в 2022 году.

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, основанием так полагать ему помогает тот факт, что специалисты добились значительных успехов в разработке вакцины от коронавируса.

Гейтс считает, что к началу следующего года вакцина будут одобрена и еще год уйдет на то, чтобы сбить показатели распространения инфекции на планете.

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"Следующим летом США начнут возвращаться к нормальному руслу жизни. К концу года, мы вполне уже вернемся к норме, конечно, если мы будем помогать и другим странам", – сказал Гейтс.

Он добавил, что конец пандемии, вероятно, придется на 2022 год, но на протяжении 2021 года, количество заболевших должно уменьшиться.

При этом, по его словам, должен применяться глобальный подход.

"Слава богу, технологии разработки вакцин уже имеется, финансирование поступает, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", – заявил Гейтс.

Напомним, Билл Гейтс в своем блоге озвучил предсказание, в котором спрогнозировал климатическую катастрофу, которая произойдет уже в ближайшие десятилетия.