Гендерная нейтральность: японская авиакомпания отказалась от приветствия "Леди и джентльмены"

В японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) заявили, что с 1 октября прекращают использовать фразу Ladies and Gentlemen (Леди и джентльмены) для приветствия пассажиров и становятся гендерно-нейтральными.

Об этом сообщает BBC.

Вместо этого экипаж и стюарды будут говорить что-то вроде "Внимание всем пассажирам".

Компания заявила, что тем самым хочет "создать позитивную атмосферу и относиться ко всем с уважением".

"Мы взяли на себя обязательство не допускать дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или других личных качеств", — отметили в JAL.

Отмечается, что такое обращение будет касаться только объявлений на английском языке, так как в японском языке подобное выражение уже гендерно-нейтральное.

Издание пишет, что такое решение авиакомпании не нашло множества откликов в Японии.

"Большинство людей не придадут этому особого значения, потому что такие изменения в английской фразе языке не будут замечены пассажирами, в подавляющем большинстве говорящими только на японском языке", – сказала профессор Кавагучи из университета Хиросимы.

Японская авиакомпания в этом вопросе решила следовать за своими коллегами из Air Canada и EasyJet, которые еще в прошлом году приняли гендерно-нейтральные приветствия.

Напомним, в Нидерландах уберут из удостоверений личности отметку "пол" из-за неважности подобной "гендерной регистрации".