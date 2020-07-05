Без пола: в Нидерландах отменят гендерную регистрацию в удостоверениях личности

В стране решили, что такая отметка, как "пол", является не слишком важной для идентификации личности. Ее собираются отменить через несколько лет

В Нидерландах уберут из удостоверений личности отметку "пол" из-за неважности подобной "гендерной регистрации". Об этом сообщает издание NU.nl.

В планах у правительства убрать данную отметку с 2024 года или 2025. Таким образом в стране собираются поддержать людей, которые не идентифицируют себя полностью мужчинами или женщинами.

Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен заявила, что от такой "неважной гендерной регистрации" необходимо везде, где это возможно. По его мнению, граждане в праве "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".

Для вступления новых правил в силу также будет необходимо внести изменения в законодательство и изменить руководства для полиции. Но отметка "пол" останется в загранпаспортах, так как этого требуют законы Евросоюза.

Глава министерства также отметила, что Нидерланды уже не первая страна, где будут введен гендерно-нейтральные удостоверения личности. Не указывать пол позволяет Германия, а Канада, Индия, Непал, Аргентина и Австралия предлагают выбрать в документах третий пол с пометкой — X.

Еще в 2018 году в Нидерландах человек впервые получил паспорт, в котором указано, что его владелец "нейтрального" пола.

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