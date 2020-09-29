Участники протестов в Беларуси проходят подготовку в Польше, Грузии и в Украине, – главный разведчик РФ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США занимаются подготовкой протестов в Беларуси, участниками которых являются выходцы из Польши, Грузии, стран Балтии и Украины.

Об этом он заявил во вторник, 29 сентября.

"Борцы за обновленную Беларусь" проходят подготовку в Польше, Грузии, в Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО", – заявил Нарышкин.

Он уверен, что "США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации".

"Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", – уверяет Нарышкин.

По данным российской разведки, США якобы "также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию" в Беларуси.

"Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", – подчеркнул глава СВР.

Напомним, 16 сентября Александр Лукашенко вспомнил о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, назвав ее "форпостом политических провокаций", и заявил о внешних агрессорах. До этого, 3 сентября, Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси.