Байден отказался от проверки на электронные наушники перед дебатами с Трампом

Сегодня, 29 сентября, должны состояться первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Накануне штаб Трампа предложил дополнительное условие: сторонние инспекторы должны проверить, нет ли в ушах кандидатов электронных устройств (наушников). Штаб Байдена отказался от этого, сообщил FOX News.

"Несколько дней назад кураторы Джо Байдена согласились на такую проверку, но сегодня резко изменили свое мнение и отказались", – сообщил представитель штаба Трампа Тим Мерто.

В свою очередь, штаб Байдена потребовал устраивать перерывы в дебатах через каждые 30 минут (на дебаты отведено 90 минут), но это предложение отверг штаб Трампа. "Нашему парню не нужны перерывы. Он все время произносит 90-минутные речи", – сказали там.

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Кейт Бедингфилд, заместитель руководителя штаба Байдена, в разговоре с журналистами назвала запрос штаба Трампа абсурдным. Она также опровергла утверждение о том, что они требовали перерывы в дебатах. "Сотрудники Трампа, похоже, обеспокоены тем, что у него сегодня не все хорошо, и они уже закладывают основу для будущей лжи, – подчеркнула Бедингфилд. – Это полный абсурд. Конечно, у Байдена нет наушника, и мы никогда не просили перерывов".

Первые теледебаты перед грядущими выборами в США пройдут 29 сентября. После этого кандидаты встретятся в эфире как минимум дважды.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года. Перед ними основные претенденты встретятся на дебатах минимум трижды.

Накануне дебатов рейтинг республиканца Дональда Трампа почти сравнялся с популярностью его конкурента на президентских выборах, демократа Джо Байдена, и отстает на 2 процентных пункта.