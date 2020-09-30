$70 000 в год. Журналисты подсчитали, сколько Трамп тратит на укладку волос

Газета New York Times опубликовала материал, в котором проанализировала расходды президента США Дональда Трампа. Судя по данным налоговых деклараций, на которые ссылается газета, Трамп 10 лет не платил подоходный налог, а бизнес указывал как убыточный.

При этом известно, что в 2018 году, например, реалити-шоу "Ученик" принесло Трампу примерно 427 млн долларов, а инвестиции в офисную недвижимость – еще почти $180 млн.

Особое внимание читателей вызвал пункт о расходах на прическу Трампа. Если верить New York Times, на укладки перед телеэфирами президент США потратил около 70 тысяч долларов, и эта сумма отнесена на "бизнес-расходы".

Александрия Окасио-Кортез, самая молодая и, возможно, самая острая на язык из членов Конгресса США, высказалась по этому поводу на своей странице в Twitter.

"В прошлом году республиканцы направили в мой адрес такое количество желчи и ненависти за то, что я посмела на собственный день рождения сделать себе приятный подарок и потратить на парикмахера 250 долларов из своего кармана", – написала Окасио-Кортез, обращая внимание фолловеров на информацию о прическе Трампа и впечатляющую стоимость услуг парикмахера.

Упреки Окасио-Кортез американские граждане поддержали в соцсетях, замечая: "Ну теперь неудивительно, что бизнес убыточный", "Парикмахер Трампа – мой герой", а также "Вы только представьте, как бы выглядела его прическа, если бы он НЕ заплатил 70 тысяч".

Сам Дональд Трамп заявил, что опубликованные сведения – это fake news.

Напомним, поездка президента США Дональда Трампа на форум в Давосе стоила более $4 млн. И это без учета расходов на обеспечение безопасности американской делегации