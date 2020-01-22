Не менее $4 млн бюджету США обошлась поездка Трампа в Давос

Расходы на авиаперелеты оцениваются еще в $2,2 млн

Поездка президента США Дональда Трампа на форум в Давосе стоила более $4 млн. И это без учета расходов на обеспечение безопасности американской делегации, подсчитало издание Quartz.

В сумму $4 млн входят расходы, связанные с арендой автомобилей в Швейцарии. Из них около $34 тыс. были потрачены на прокат машин для дочери президента Иванки Трамп, которая также прибыла в Давос. Затраты на передвижение сотрудников, сопровождавших Трампа, составили $735 тыс. На отели, в которых останавливались члены делегации США, потратили в общей сложности около $315 тыс. Подобные расходы на заграничные поездки оплачиваются из бюджета США, отмечает издание.

Quartz отметило, что не учтены расходы на зарплаты членов делегации на время проведения форума, и на обеспечение безопасности. Есть еще расходы на перелет "Борта №1" из США в Швейцарию, а затем на на вертолет из Цюриха в Давос, которые вместе оцениваются в $2,2 млн.

Прибытие Дональда Трампа в Давос (видео)

Самолет президента США

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