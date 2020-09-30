Тихановская начала формировать собственное правительство

Сегодня, 30 сентября, в официальном Telegram-канале пресс-службы Светланы Тихановской, «Пул первой», появилось сообщение о том, что лидер белорусской оппозиции назначила двух представителей – по правам человека и по экономическим реформам.

Представителем по правам человека стал Гарри Погоняйло, который является известным белорусским юристом и правозащитником. Он вёл адвокатскую практику, защищая права человека в разных делах, в том числе в деле Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. С 1998 года Погоняйло занимает должность заместителя председателя Белорусского Хельсинского комитета.

Фото: пресс-служба Тихановской

Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович, являющийся вице-президентом варшавского Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.

Фото: пресс-служба Тихановской

«Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил беларусского общества», – цитируется в сообщении пресс-службы Светлана Тихановская.

Напомним, 30 сентября глава МИД Украины Кулеба заявил, что после окончания каденции Лукашенко, в Украине его больше не будут называть президентом.