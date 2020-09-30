Арзербайджан заявил, что Армения применила ракеты "Точка-У"

Фото: Ракета "Смерч" установленная в Харькове как памятник-напоминание. "Главное"

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что "некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". При этом, якобы, три ракеты не взорвались.

В подтверждение этой информации опубликована фотография. Но на ней ракета не комплекса "Точка-У", а реактивной системы залпового огня "Смерч" или "Ураган".

При этом самом же сообщении Минобороны размещена фотография комплекса "Точка-У", на которой хороша видна его ракета.

Армения пока не подтверждала применение тактических ракет в ходе нынешнего обострения в Карабахе. Но представитель Минобороны Арцрун Ованнисян написал в Facebook: "Наши ракетчики – настоящие боги".

Напомним, 29 сентября пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян заявила, что Армения применит против армии Азербайджана ударные системы высокой дальности и большой разрушительной мощности.