"Нам не оставили выбора". Армения заявила, что вынуждена применить системы "большой разрушительной мощности"

Вероятнее всего, речь идет о тактических ракетных комплексах "Искандер". Ереван объяснил, что использование Азербайджаном тяжелых огнеметов "ТОС-1А" и РСЗО "Смерч" изменило логику боевых действий и подняло их на новый уровень.

Армения заявила что применит против армии Азербайджана ударные системы высокой дальности и большой разрушительной мощности.

Об этом заявила сегодня, 29 сентября, пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

По словам Степанян, решение было принято после того, как рано утром во вторник, 29 сентября, азербайджанские Вооруженные силы перешли к наступательным действиям вдоль всей линии фронта в зоне карабахского конфликта, в числе прочего используя тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" и реактивные системы залпового огня "Смерч". Запуск одной из ракет "Искандера" / Фото: Аrmeniasputnik.am

По ее словам, использование этого вооружения "меняет всю логику и масштаб боевых действий, поднимая их на новый уровень".

"В связи с этим Министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы вынуждены использовать виды вооружения и военной техники, оказывающие большое влияние на огневое поражение на больших площадях и в результате – уничтожения живой силы, а также движимого и недвижимого имущества", – написала Степанян.

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Взрыв от "Иcкандер-М" на ракетном полигоне "Капустин Яр" в России / YouTube-канал "Звезда"

Напомним, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал агентству "РИА Новости" условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16. Тоганян добавил, что Армения готова использовать "весь свой арсенал для обеспечения безопасности". Во вторник, 29 сентября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Наопмним, еще в 2016 году Армения первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы "Искандер" и показала их в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Армения приобрела установки на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ.

Фото: V edomosti.ru

Российские "Искандеры" имеют дальность до 500 км, однако на вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса "Искандер-Э" с дальностью 280 км, поскольку баллистические ракеты с радиусом действия более 300 километров запрещено поставлять международными соглашениями.

Напомним, во вторник, 29 сентября Азербайджан пошел в наступление по всей линии фронта в Нагорном карабахе. По данным Баку, Армянская сторона совершает безуспешные контратаки на Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции.