Армения опубликовала видео танковой битвы в Нагорном Карабахе
По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, потери Азербайджана составили десять единиц бронетехники.
Армия обороны Нагорного Карабаха показала видео танкового сражения во время наступления азербайджанских подразделений на южном направлении линии соприкосновения.
Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Бои в этом направлении продолжаются. По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, потери Азербайджана составили десять единиц бронетехники.
Вечером 28 сентября поступили сообщения о том, что Азербайджан перешел в широкомасштабное наступление.
Ранее 28 сентября Армения пригрозила применить оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", если Турция начнет использовать в зоне конфликта истребители F-16.
В этот же день Минобороны Азербайджана отчиталось о своих успехах в продвижении на фронте, сообщив о 550 уничтоженных противниках.
История вопроса
Армения и Азербайджан на протяжении уже 30 лет находятся в состоянии перманентной войны. В 1991 году Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах) – армянский анклав на территории Азербайджана, объявила о независимости. Баку решил взять регион под свой контроль с помощью военной силы, но за него заступился Ереван. Полномасштабная война между странами велась до 1994 года, когда при посредничестве РФ в Бишкеке было заключено перемирие. В последующие годы оно неоднократно нарушалось. Конфликт на этнической почве усиливает и религиозный фактор – азербайджанцы преимущественно мусульмане, а армяне – христиане.
Напомним, последние столкновения на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Предыдущее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло весной 2016 года и получило название Четырехдневной войны.
В феврале 2017 года также произошли столкновения между Азербайджаном и Арменией в зоне карабахского конфликта.