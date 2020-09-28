Армения опубликовала видео танковой битвы в Нагорном Карабахе

Армия обороны Нагорного Карабаха показала видео танкового сражения во время наступления азербайджанских подразделений на южном направлении линии соприкосновения.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Бои в этом направлении продолжаются. По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, потери Азербайджана составили десять единиц бронетехники.

Вечером 28 сентября поступили сообщения о том, что Азербайджан перешел в широкомасштабное наступление.

Ранее 28 сентября Армения пригрозила применить оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", если Турция начнет использовать в зоне конфликта истребители F-16.

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В этот же день Минобороны Азербайджана отчиталось о своих успехах в продвижении на фронте, сообщив о 550 уничтоженных противниках.

История вопроса

Армения и Азербайджан на протяжении уже 30 лет находятся в состоянии перманентной войны. В 1991 году Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах) – армянский анклав на территории Азербайджана, объявила о независимости. Баку решил взять регион под свой контроль с помощью военной силы, но за него заступился Ереван. Полномасштабная война между странами велась до 1994 года, когда при посредничестве РФ в Бишкеке было заключено перемирие. В последующие годы оно неоднократно нарушалось. Конфликт на этнической почве усиливает и религиозный фактор – азербайджанцы преимущественно мусульмане, а армяне – христиане.

Напомним, последние столкновения на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Предыдущее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло весной 2016 года и получило название Четырехдневной войны.

В феврале 2017 года также произошли столкновения между Азербайджаном и Арменией в зоне карабахского конфликта.