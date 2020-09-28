Армения рассказала, когда использует "Искандеры" в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Армении могут использовать в Нагорном Карабахе ракетные комплексы, если Турция использует истребители F-16.

Армения применит ракетыне комплексы "Искандер-М", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16, сообщил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и "Искандеры". То есть Вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности", – сообщил Тоганян.

По словам посла, пока Армении достаточно систем ПВО для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников.

Армения в 2016 году первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы "Искандер". Основное назначение системы – уничтожение комплексов ПВО и ПРО противника, а также целей на расстоянии до 500 км.

Вечером 28 сентября поступили сообщения о том, что Азербайджан перешел в широкомасштабное наступление.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.