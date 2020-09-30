В репортаж турецкого телеканала о Карабахе случайно попал парашютист со сбитого самолета

В ходе прямого эфира на турецком информационном телеканале "A Haber" в кадре оказался катапультировавшийся парашютист.

Канал опубликовал видео с приземлением парашюта отдельно, подписав сюжет следующим образом:

"Армянский самолет врезался в гору. Вице-президент Азербайджана заявил, что два принадлежащих Армении боевых самолета типа Су-25 были уничтожены в результате врезания в гору. Журналист агентства "Хабер" Керим Улак заснял прыжок пилота этого истребителя, принадлежащего Армении".

Видео: YouTube / A Haber

Напомним, во вторник, 29 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот которого погиб. Степанян уточнила, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников в небе над Карабахом.

Издание "Спутник Армения" сообщает, что пилота сбитого турецкими истребителями звали Валерий Данелин, он был жителем Гюмри и ему было 33 года. Сообщается также, что у майора было двое маленьких детей: трехлетний сын и шестилетняя дочь.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев не стал отрицать крушение армянского Су-25, однако открыл другие подробности инцидента. В частности, Гаджиев уточнил, что крушение потерпели одновременно два армянских истребителя Су-25, однако их, по словам политика, никто не сбивал. Самолеты якобы врезались в гору, а Армения искажает и утаивает информацию.

"Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны", – отметил Гаджиев. Турция, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.