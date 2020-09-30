В Испании 35 тонн наркотиков перевозили на элитных яхтах

Полиция Испании во время спецоперации, которая проходила с 24 по 28 сентября, конфисковала 30 тонн гашиша, который наркоторговцы перевозили на борту элитных яхт. Еще 5 тонн обнаружили в секретном хранилище.

Об этом сообщает Associated Press.

Наркотики нашли на борту яхт, которые заподозрили в принадлежности членам сети наркоторговцев. Вместе с товаром полицейские задержали десятерых участников группы - девять граждан Болгарии и одного гражданина России.

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Сообщается, что это самая большая из партий, которые испанские правоохранители когда-либо задерживали в море. Кроме того, не менее уникальной была и сама спецоперация, которая происходила при поддержке Центра морского анализа и операций и правоохранителей Великобритании, Нидерландов, Болгарии, Греции и Италии.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Гражданской гвардией Испании предупредили контрабанду в Украину почти пяти килограммов кокаина.