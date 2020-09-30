Азербайджанские дроны-камикадзе по ошибке атакуют картонные макеты ЗРК "Оса"
В Армении заявили, что Азербайджан нанес удары по армянским бутафорским зенитно-ракетные комплексам "Оса". Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян фактически подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.
Видеоролик с поражением "ракетных комплексов" действителько опубликовало министерство обороны Азербайджана.
На 1:31 и 2:15 минутах видеоролика видно кадры, как дрон-камикадзе Азербайджана поражает цели.
Отметим, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал агентству "РИА Новости" условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16. Тоганян добавил, что Армения готова использовать "весь свой арсенал для обеспечения безопасности". Во вторник, 29 сентября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.