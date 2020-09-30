Азербайджанские дроны-камикадзе по ошибке атакуют картонные макеты ЗРК "Оса"

В Армении заявили, что Азербайджан нанес удары по армянским бутафорским зенитно-ракетные комплексам "Оса". Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян фактически подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.

Видеоролик с поражением "ракетных комплексов" действителько опубликовало министерство обороны Азербайджана.

На 1:31 и 2:15 минутах видеоролика видно кадры, как дрон-камикадзе Азербайджана поражает цели.