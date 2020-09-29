Карабахский расклад. Почему турки для Азербайджана братья, а Россия — союзник оккупанта

Последнее обострение карабахского конфликта – это та политическая реальность, в которую завела Азербайджан Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели в лице США, Франции и России.

Россия является военно-политическим союзником Армении, как по линии ОДКБ, так и по линии двухсторонних отношений. То есть, одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ является военно-политическим союзником страны-оккупанта азербайджанских земель. Имея всевозможные рычаги давления на Армению и ее политическую элиту для урегулирования карабахского конфликта, даже, несмотря на весьма добрососедские отношения с Азербайджаном, Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не предприняла никаких шагов для того, чтобы конфликт в Карабахе был решен.

Другой вопрос - Турция. Сейчас армянская и проармянская пресса в России, Европе и Америке кричит о вмешательстве Турции в этом конфликте на стороне Азербайджана.

Да, Турция является братской страной для Азербайджана, но между нашими странами нет никаких военно-политических и юридических обязательств. То есть, что бы официальные лица в Анкаре, начиная от самого президента Эрдогана и главы Генштаба Турции Хулуси Акара не заявляли в поддержку Азербайджана, реальность остается неизменной – Турция не военно-политический союзник Азербайджана.

Совсем другой вопрос, что Турция может вмешаться в конфликт на стороне Азербайджана, в случае открытой поддержки Армении со стороны России. Но в таком случае Турция и Россия всего лишь будут уравновешивать влияние друг друга.

Что же касается самого конфликта изначально, то нужно сказать, что хотя переговорный процесс шел вокруг деоккупации азербайджанских территорий, никто из стран-гарантов мирного процесса, да и вообще ни одна международная структура не оказывали на Армению существенного давления для того, чтобы она была сговорчивее. Все последние 30 лет Армения только то и делала, что просто тянула время и сводила переговорный процесс к пустому звону.

В последние же годы, а именно после прихода к власти Никола Пашиняна, Армения вообще перестала соблюдать какие либо нормы переговорного процесса своими провокационными действиями. К примеру, в августе 2019 года, Никол Пашинян выступая в Карабахе, заявил: "Карабах – это Армения. Точка". Данное заявление Пашиняна практически подтвердило правильность сомнений в том, что успеха в этом вопросе можно достичь переговорами.

Но одним этим заявлением премьер-министра Армении не обошлось, Уже после него в оккупированном азербайджанском городе Шуша проводят "инаугурацию" новоизбранного главы сепаратисткого режима, что быо расценено в Баку, как еще одна провокация. После этого последовали армянские заявления о том, что "парламент" этого режима будет перенесен из Ханкенди, где он располагался ранее, в Шушу.

Все эти шаги были направлены на то, чтобы "обнулить" переговорный процесс. Потому что на переговорном столе лежали документы так называемых мадридских принципов, которые, естественно, не устраивают армянскую сторону.

Провокации Армении на этом не заканчились, два месяца назад в начале июля в товузском направлении, а это уже даже не оккупированные территории Карабаха, а непосредственно азербайджано-армянская госграница, армянские военные попытались захватить стратегические высоты, для того, чтобы контролировать все международные энергетические и транспортные коридоры. Четырехдневная война в Товузе не завершилась для Армении успехом и их план сорвался.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Баку, стало то, что Армения начала заселять оккупированные территории ливанскими беженцами- армянами и демонстративно рекламировать этот процесс на весь мир. То есть, провокаций армянской стороны было достаточно, чтобы начать широкомасштабные военные действия еще годом ранее, тем более, что в Баку уже все понимали: переговоры – это ни о чем.

Сам Пашинян пытался изменить формат переговорного процесса с привлечением туда сепаратистов, но это ему не дали сделать и заставили смириться с той наработкой, которая уже лежала на столе переговоров. То есть, все предыдущие попытки "обнулить" переговоры Армения провалила. А потому Ереван начал саботировать весь переговорный процесс и провоцировать Азербайджан на войну.

Теперь он эту войну получил, и неизвестно еще, чем она для него завершится, ведь азербайджанская сторона решительно намерена вернуть все свои земли обратно.

И последнее. Практически в один день все ключевые страны мира, включая, Россию, Францию, США, Иран, страны ЕС и даже Украина высказались по поводу сожившейся ситуации и призвали стороны прекратить обострение и сесть за стол переговоров.

О каком столе, и о каких переговорах идет речь, конечно же, не уточняется, поэтому все эти заявления встречаются в Баку не более чем, как дежурные высказывания.

