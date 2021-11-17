На языке пушек. Почему спустя год после карабахской войны Армения и Азербайджан снова на ножах

Впервые после окончания в ноябре прошлого года Второй Карабахской войны, Армения и Азербайджан вновь оказались на грани возобновления масштабных боевых действий. Что происходит в регионе и по какой причине там вновь заговорили языком пушек? Представляем вашему вниманию мнение журналиста из Баку Ниджата Гаджиева, отражающее взгляд азербайджанской стороны на сложившуюся ситуацию.

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Военные действия на азербайджано-армянской границе – это промежуточный итог процесса, который идет уже год после подписания по итогам войны в Карабахе трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Напомню, что после подписания данного заявления, президент Азербайджана открыто заявил о том, что война с Арменией закончена и нужно запустить процесс постконфликтного урегулирования вопросов.

Глава Азербайджана тогда имел ввиду то, что регион должен быть разблокирован, между странами должны быть восстановлены экономические отношения, коммуникации и дороги в регионе должны были быть открыты.

Однако Армения эти заявления понимала по-своему, а Азербайджан по-своему. В Ереване понимали, что конфликт окончен и Азербайджан с Турцией должны уже пойти на разблокировку региона, а в Баку начали готовиться к подписанию мирного соглашения, или хотя бы рамочного соглашения, о признании территориальной целостности и признании суверенитета двух стран.

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Для этого нужен был юридический документ, подтверждающий принципиальную позицию стран, для начала процесса делимитации и демаркации границ. Однако, несмотря на разные заявления Еревана о том, что он готов начать данный процесс, в реальности ситуация выглядит иным образом.

Для Еревана 9-й пункт трехстороннего заявления об открытии дороги, которая будет связывать материковый Азербайджан с Нахичеванью неприемлем. Или приемлем на своих условиях.

Однако Россия в лице вице-премьера Оверчука приложила максимальные усилия для того, чтобы убедить армянскую сторону в необходимости разблокировки региона. Москва заинтересована в этом, так как для нее эти проекты раскрывают регион с экономической точки зрения и дают дополнительный рычаг в лице дороги-коридора, который получает Азербайджан. Кроме того, железнодорожные проекты в регионе открывают путь для России в Иран и Турцию.

Давление армянской оппозиции на власть росло каждым днем. Собственно, большинство оппозиционеров, журналистов и аналитиков, считали действующую власть Армении предательской. На новый сепаратный мир, который, по сути, определял бы границы Азербайджана и Армении и запустил бы процесс демаркации и делимитации, Пашинян не решался.

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Несмотря даже на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков практически анонсировал встречу трех лидеров в видеоформате, где должно было быть подписано новое трехстороннее заявление. Однако Пашинян, выступая в армянском парламенте, по сути, опроверг Пескова, заявив, что "никаких договоренностей по встрече нет". Тем самым, он сорвал планы Кремля.

Параллельно, на азербайджано-армянской границе в последнее время наблюдались напряжение и обстрелы, а в Карабахе армянский террорист бросил гранату в сторону азербайджанских военных.

То есть, ситуация зашла в тупик, выход из которого оставался только один – военный. Азербайджан сам начал устанавливать те границы, которые считает своими.

В результате военных действий, по сообщению Минобороны Армении, погиб один армянский военный, 13 взяты в плен. С азербайджанской же стороны погибли 7, ранено 10 военнослужащих. Однако, как подтверждают армянское военное руководство, Азербайджан смог взять две боевые позиции. Прекращение огня стало возможно лишь после звонка российского министра обороны Сергея Шойгу.

Ситуация остается довольно тяжелой и риск возобновления боевых действий достаточно высок до тех пор, пока между странами не будет подписано мирное соглашение.