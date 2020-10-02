Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II добилась титула принцессы

Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II, 52-летняя художница Дельфина Боэль добилась в суде носить титул принцессы. Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

Суд дал ей право на почетное обращение "Ваше королевское высочество", а также носить фамилию своего отца Альберта Саксен-Кобург-Гота

Ее дети, Жозефина и Оскар, тоже получат титулы принца и принцессы.

По данным журналистов, Дельфина теперь может претендовать на восьмую часть наследства экс-короля.

"Победа в суде никогда не заменит родительской любви, но она дает чувство справедливости", – прокомментировал решение суда адвокат Дельфины.

Как пишет The Guardian со ссылкой на адвокатов, Боэль заявила, что очень довольна решением суда. Король ранее заявлял, что у него нет внебрачных детей.

Боэль обратитилась в суд с заявлением об установлении отцовства в 2013 году. Именно тогда Альберт II лишился юридической неприкосновенности после отречения от престола. Экс-монарх был вынужден был пройти тест ДНК под угрозой штрафа €5 тыс. за каждый день просрочки. Точку в судебных разбирательствах поставил Кассационный суд Бельгии, обязав экс-короля признать Боэль своей дочерью, хотя Альберт ІІ еще имеет право обжаловать это решение.

Напомним, о том, что ее отцом является бельгийский король, Дельфина узнала только в 18 лет. До этого юридически ее отцом считался бывший муж баронессы, потомственный промышленник Жак Боэль. После новостей о своей семье, бизнесмен развелся с матерью художницы и исключил "дочь" из завещания.