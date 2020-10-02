Канцлер Австрии призвал ввести санкции против Турции

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и ввести против нее санкции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, Курц заявил на саммите в Брюсселе, что ЕС должен ответить на агрессивные действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Греции и Кипра.

"Мы должны, наконец, увидеть четкую реакцию на действия Турции. Европейский Союз должен, наконец, установить красную черту для президента Эрдогана", – заявил Курц.

Позже Греция заблокировала проект выводов саммита ЕС о его отношениях с Турцией из-за отсутствия упоминания санкций относительно Анкары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai.

По данным СМИ, Греция отвергает представленный на саммите проект заключений об отношениях ЕС с Турцией. По мнению греческой стороны, необходимо будет внести в текст много правок, чтобы Афины приняли его в качестве выводов саммита.

Отмечается, что в проекте не упоминаются санкции против Турции, а говорится только о том, что ЕС готов использовать все имеющиеся инструменты и средства для обеспечения уважения и территориальной целостности Греции и Кипра, что не было принято греческой стороной.

Кстати, Эрдоган еще в 2017 году заявлял, что Турция не нуждается в присоединении к Евросоюзу, однако не намерена в одностороннем порядке выходить из переговоров.

Между Кипром и Турцией уже почти 10 лет наблюдается напряженность из-за открытых неподалеку от кипрских берегов запасов газа. Эта ситуация только укрепляет общую напряженность, существующую в отношениях между странами со времени турецкого военного вмешательства в 1974 году, которое привело к территориальному разделу острова.

Конфликт возник в 2011 году и был вызван решением Турции приступить к разведке нефти и газа возле побережья Кипра. Турция оккупирует северную часть этого острова с 1974 года и считает воды вокруг нее своей территорией. В то же время Евросоюз и член ЕС Республика Кипр считают все воды вокруг острова кипрской территорией. Участники саммита стран ЕС еще 20 июня пригрозили Турции санкциями на случай продолжения нефте- и газодобычи в кипрских водах. Но ограничительные меры введены так и не были, несмотря на то, что еще 15 ноября 2019 года вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что турецкое буровое судно Fatih приступило к бурению скважины к югу от полуострова Карпас на Кипре.