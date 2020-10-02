Коронавирус Трампа обрушил цену на нефть Brent ниже 40 долларов за баррель

Положительный тест президента США Дональда Трампа на Covid-19 всего за месяц до президентских выборов в ноябре, в числе прочих факторов привел к падению фондовых индексов американской нефти марки Brent.

Как сообщает Reuters, эта новость подтолкнула педения цен на нефть, поскольку серьезно увеличила риски для крупных покупателей, сделав общую ситуацию на рынке еще более нестабильной.

"У президента США болезнь, которая убивает людей. В связи с этим люди не рискуют", – сказал Крис Уэстон, глава исследовательского отдела брокерской компании Pepperstone в Мельбурне.

Таким образом утренний пост Дональда Трампа вызвал распродажу на рынках и падение европейских фондовых индексов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent на фоне новостей о Трампе снизились на 4,20% до 39,21 долларов за баррель к 14:10 по киевскому времени, на WTI м упали 4,39% до 37,02 долларов за баррель", – сообщается в биржевом обзоре агентства.

По словам экспертов, риски есть как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

"Сегодняшние новости о том, что президент США Трамп и первая леди заразились Covid-19, придали дополнительную остроту всей картине и поставили все рискованные активы, в том числе нефтяные фьючерсы, в штопор", – собщили аналитики "Commerzbank".

Фьючерсы на американскую нефть и так уже находились в отрицательной зоне на момент сообщения о болезни американского лидера, в связи с новостями об увеличении предложения на рынке. В частности, по данным Reuters, поставки нефти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросли в сентябре на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с месяцем ранее, за счет увеличение поставок из Ливии и Ирана.

Напомним, у президента США Дональда Трампа и у его жены Мелании обнаружили коронавирус, о чем президент Америки лично доложил у себя в Twitter, отметив что уходит в самоизоляцию. За пару часов до этого заражение коронавирусом подтвердилось у помощницы Трампа Хоуп Хикс.